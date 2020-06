Mercato - Le Paris FC enregistre une recrue palloise

A 25 ans, Moustapha Name s'est engagé pour trois saisons au Paris FC. Le milieu de terrain sénégalais, titulaire indiscutable à Pau, promu en Ligue 2, a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive en vingt-trois matchs de National. Name, présenté aujourd'hui dans la capitale, va désormais tenter de s'imposer dans l'entrejeu francilien où il portera le numéro 5.

🚨 Moustapha Name nouveau parisien !

🔥 Le milieu de terrain axial de 25 ans arrive en provenance du Pau FC

Toutes les infos 👇 — Paris FC (@ParisFC) June 27, 2020