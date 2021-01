Mercato - Le père de David Alaba dément un accord avec le Real Madrid

Alors qu'un accord semblait avoir été trouvé entre le Real Madrid et David Alaba (28 ans), en fin de contrat au Bayern Munich en juin prochain, la presse allemande n'est pas du même avis. En effet, contacté par Bild, le père du joueur a démenti cette information.

"Il n'y a rien de fait avec le Real Madrid et rien n'est signé. Il y a d'autres clubs intéressés", a-t-il confié. Toujours selon la publication allemande, Liverpool en ferait partie. Sky Germany ajoute aussi que Barcelone, le PSG et les deux Manchester suivent l'Autrichien, et a indiqué que le joueur ne prendrait aucune décision avant la fin de saison.