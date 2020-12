Mercato - Le père de Messi dément être allé au Qatar pour négocier le transfert de son fils au PSG

Neymar a fait trembler la planète football en déclarant après la victoire à Old Trafford lors de la cinquième journée de Ligue des Champions qu'il souhaitait de nouveau jouer avec Lionel Messi. Depuis les rumeurs vont bons train et les "fake news" aussi. C'est en tout cas le terme employé par le père de Lionel Messi après que sur son compte Twitter l'émission El Chiringuito annonce qu'il se serait rendu au consulat du Qatar à Barcelone dans le but de négocier le transfert de Lionel Messi au PSG.

Dans un story Instagram il a démenti cette information. "Faux. Encore une invention. Je suis en Argentine depuis le mois de septembre. #fakenews" a posté Jorge Messi sur le réseau social.