Mercato - Le plan de Manchester City pour Lionel Messi

Contrat longue durée, départ aux Etats-Unis, enveloppe conséquente en cas de transfert : Manchester City a déjà échafaudé un plan pour faire venir Lionel Messi.

Quelle mouche a piqué la puce ? Lionel Messi a officiellement réclamé son départ du FC Barcelone, mardi soir, et la pauvre saison 2019-2020 des Blaugrana ne suffit pas à expliquer les velléités de départ de l'Argentin, qui semblait destiné à finir sa carrière dans le club qui l'a vu grandir depuis 2000. Parallèlement aux remous qu'il a connus ces derniers mois, sur le terrain comme en coulisses, le Ballon d'or se serait laissé séduire par l'approche de son ancien coach au Nou Camp, Pep Guardiola, désormais manager de Manchester City. Selon plusieurs sources, Messi est effectivement déterminé à rejoindre les vices-champions d'Angleterre cet été.

Si l'idée d'évoluer à nouveau sous les ordres de Guardiola lui plaît, Messi n'en reste pas moins attentif au projet qui lui sera proposé. Nos confrères d'ESPN font justement la lumière sur ce point, en détaillant le plan des Skyblues pour Messi : un contrat "longue durée" qui se déroulerait en deux temps. D'abord, bien sûr, la Pulga viendrait découvrir la Premier League, avec son ex-mentor, donc, pendant trois saisons. Et puis, à l'âge de 36 ans, Messi s'envolerait pour la Major League Soccer et plus précisément vers le New York City FC, club appartenant au City Football Group. Avec des conditions salariales toujours très avantageuses, il aurait alors l'occasion d'accroître encore davantage son potentiel marketing sur un territoire qui s'y prête on ne peut mieux. David Beckham, seul joueur à la notoriété comparable à la sienne à avoir évolué en MLS, peut en témoigner...

Une enveloppe supérieure aux 100 M€ en cas de transfert ?

Séduire Messi est une chose, mais convaincre le club culé de lâcher le plus grand joueur de son histoire en est une autre. Si l'intéressé s'appuie sur une clause lui permettant de rompre son contrat unilatéralement, les dirigeants catalans contestent sa validité et refusent d'imaginer leur numéro 10 partir gratuitement. Or, s'il fallait passer par un transfert en bonne et due forme, Manchester City aurait déjà prévu une enveloppe comprise entre 100 et 150 millions d'euros, détaille ESPN. Dans la balance, les vices-champions d'Angleterre seraient prêts à ajouter plusieurs joueurs, comme Eric Garcia (19 ans), formé au Barça, ou Angelino (23 ans), de retour d'un prêt à Leipzig. Assez pour faire plier le FC Barcelone ?