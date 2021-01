Mercato - Le plan du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé

Courtisé par le Real Madrid depuis son éclosion, Kylian Mbappé n'a jamais caché son désir de rejoindre les pensionnaires du Santiago Bernabéu. Cependant, son transfert s'annonce compliqué. Le Real aurait tout de même un plan pour attirer le Français dans ses filets.

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid veut recruter Kylian Mbappé (22 ans). Le journal AS (pro-Real Madrid) affiche en une ce mardi : "La formule Mbappé". En effet, les Merengues ont préparé un plan pour financer l'arrivée du numéro 7 parisien. Car même si Erling Haaland (20 ans) est également suivi, l'opération Mbappé est privilégiée par les dirigeants de la Casa Blanca.

Mais cette opération est extrêmement délicate. Car, dans un premier temps, il faudra convaincre les dirigeants du Paris Saint-Germain. L'objectif est de ne surtout pas les brusquer. La stratégie du président madrilène Florentino Pérez, qui a d'excellentes relations avec son compère parisien, est d'attendre et intervenir au bon moment.

Le Real compte vendre suffisamment de joueurs

Dans un second temps, il faudra mettre le prix. Car recruter Mbappé coûtera cher quoi qu'il arrive, même avec la crise économique actuelle et le contrat du joueur, qui prend fin en 2022. Selon AS, le Real Madrid envisage d'investir entre 150 M€ et 222 M€, soit le prix de Neymar en 2017. Pour financer cette opération dans cette période délicate, le Real espère s'appuyer sur des revenus solides, avoisinant 800 M€.

De plus, les dirigeants madrilènes veulent vendre suffisamment de joueurs pour récupérer entre 100 et 150M€ sur le mercato estival. La liste est longue : Dani Ceballos, Gareth Bale, Luka Jovic, Isco, Marcelo ou encore Brahim Diaz. Des départs qui pourront faire rentrer une somme importante d'argent, ainsi qu'une économie sur les salaires. Néanmoins, le salaire actuel de Kylian Mbappé ne posera pas de problèmes au Real Madrid. Ainsi, avec une planification pareille, l'opération est envisageable pour recruter le champion du monde 2018, auteur de 12 buts cette saison en Ligue 1.