Mercato - Le président de l'Atletico Madrid est clair pour l'avenir de Oblak

Jan Oblak est indiscutable à l'Atlético Madrid. Ses excellentes performances attirent de nombreux courtisans. Parmi eux, il y a notamment Chelsea. Le gardien slovène est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Colchoneros et sa clause libératoire est fixée à 120M€. Le président madrilène, Enrique Cerezo, n'a "pas peur" de perdre son portier, comme il l'a expliqué à AS. "La vie nous a démontré des choses et je suis convaincu que Jan Oblak continuera à jouer à l'Atlético", a-t-il conclu.