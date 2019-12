Mercato - Le président de Leipzig pessimiste pour Haaland

Annoncé un peu partout cet hiver, Erling Haaland n’en finit pas d’alimenter les tractations quant à sa prochaine destination. Auteur d’une première partie de saison exceptionnelle avec Salzbourg (28 buts, 7 passes décisives toutes compétitions confondues), l’avant-centre norvégien a du mal à cacher ses envies d’ailleurs. Tous les clubs européens, à l’instar de la Juventus ou de Manchester United, souhaitent attirer dans leurs rangs l’espoir de 19 ans.

Réaliste face à cette concurrence déloyale, Oliver Mintzlaff, le président de Leipzig, s’est exprimé au micro de Sport 1 sur une possible arrivée de l’attaquant. "Oui, nous l’avons rencontré. Nous sommes très intéressés par le joueur. Il a écouté, logiquement, et il est très ouvert à un mouvement. Il aimerait changer (de club) au plus tard cet été. Mais ce n’est pas facile. Il y a Manchester United, la Juventus Turin, le Borussia Dortmund... Notre club a des limites et il y a des salaires que nous ne pouvons pas proposer. C’est toujours le même cliché : nous pouvons tout acheter et nous pouvons tout faire. Malheureusement, là, nous ne pouvons pas sinon Haaland serait déjà avec nous". Peu de chances de voir Haaland évoluer sous le giron Red Bull l’année prochaine.