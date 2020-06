Mercato - Le prix de Jadon Sancho se confirme

Les prétendants de Jadon Sancho sont prévenus, ils devront mettre la main à la poche pour se l'offrir cet été. Malgré ses velléités de départ, l'attaquant anglais (20 ans) ne sera pas bradé par le Borussia Dortmund, qui a fixé son prix à 130 millions d'euros. Ce montant, déjà évoqué par la presse britannique plus tôt ce mois-ci, est cette fois confirmé par nos confrères de Bild. Le Real Madrid, Chelsea et les deux clubs de Manchester (United et City, son club formateur) sont régulièrement cités parmi les admirateurs du feu-follet de la Ruhr, auteur de 20 buts et 20 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues.