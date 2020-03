Mercato - Le prochain voeu ambitieux de Mino Raiola

Après avoir entretenu le mystère autour de l'avenir de Paul Pogba, Mino Raiola a évoqué ses ambitions personnelles. "J'ai grand espoir de faire signer un jour un grand footballeur au Real Madrid" déclare-t-il auprès de Marca.

L'agent engagé également par Alphonse Areola veut parvenir à réaliser un transfert définitif au Real. "J'ai déjà Areola qui est là-bas, mais c'est une demi-opération parce que c'est un prêt". L'agent des deux français cités est clair sur son souhait et il ne compte pas perdre de temps. "Je veux faire venir un footballeur définitivement (au Real Madrid) et je vais essayer d'y parvenir cet été." Parmi les grands footballeurs que manage Raiola, on retrouve notamment Marco Verratti, Erling Haaland, Lorenzo Insigne, Blaise Matuidi ou encore un certain Paul Pogba, dont l'avenir est encore très flou de l'autre côté de la manche... Affaire à suivre dès le mercato d'été.