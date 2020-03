Mercato - Le profil de Kondogbia plaît aux recruteurs de Tottenham

Plutôt Intéressant sous les couleurs du Valence CF (17 matches en Liga cette saison, 1 but), Geoffrey Kondogbia (27 ans) serait dans le viseur de Tottenham. Selon Sky Sports, l'ancien joueur de l'AS Monaco serait suivi de longue date par les scouts du club londonien, qui apprécient particulièrement son profil. José Mourinho, qui vise des renforts pour son milieu de terrain cet été, devrait donc se voir proposer le dossier de l'international tricolore. Reste désormais à savoir si l'entraîneur portugais validera, ou non, le profil du joueur français, et si le club espagnol acceptera de céder son joueur, sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, cet été.