Mercato - Le propriétaire de Leeds clame son intérêt pour Cavani !

L'ambition, voilà le terme qui anime Leeds ces derniers jours après la montée en Premier League. Le club entraîné par Marcelo Bielsa, qui aura un budget conséquent l'an prochain grâce aux droits TV, se permet donc de rêver très grand, à l'image des déclarations du propriétaire Andrea Radrizzani. Au micro de Sky Sport Italia, le dirigeant a notamment évoqué son intérêt pour Edinson Cavani.

"En plus de sa qualité, Cavani pourrait contribuer avec son physique et s'adapter ici, mais je n'ai jamais parlé de lui avec l'entraîneur. (…) Cela dit, nous avons certainement pensé à lui et nous verrons, étant donné qu'il est toujours disponible sur un transfert gratuit'' a-t-il déclaré. Le nom de Zlatan Ibrahimovic, déjà cité en janvier, a aussi été évoqué : "Nous avons essayé de le signer en janvier, mais il a choisi de rejoindre Milan et l'accord a disparu. Maintenant, je pense qu'il est trop tard, l'intensité du football anglais est différente". Leeds, prêt à recruter Cavani ET Ibrahimovic ?