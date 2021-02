Mercato - Le PSG a bien formulé une offre concrète pour David Alaba

Il y a une petite semaine, David Alaba (28 ans) a fait une annonce sur son avenir. Le défenseur latéral gauche ou central quittera le Bayern Munich au terme de la saison, après 13 années de bons et loyaux services en Bavière. Pour la suite de sa carrière, l'international autrichien (76 sélections, 14 buts) ne manque évidemment pas de prétendants prêts à l'accueillir.

Hier, Sky Allemagne et RMC Sport évoquaient l'intérêt du Paris Saint-Germain pour lui. Ce mardi, le quotidien Bild confirme l'information et assure qu'une offre concrète a bien été formulée par le club de la capitale. Toutefois, le joueur, flatté par l'intérêt parisien, donnerait toujours sa priorité à un départ vers l'Espagne et la Liga. Le Real Madrid ferait donc toujours figure de favori dans ce dossier.