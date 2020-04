Mercato - Le PSG a changé d'avis pour Thiago Silva

A deux mois de la fin de son contrat, Thiago Silva a reçu une offre de prolongation de la part du PSG. Sa réponse, sauf surprise, sera positive.

Depuis le 1er janvier, Thiago Silva peut s'engager avec le club de son choix. En fin de contrat au 30 juin, il est surtout libre de prolonger avec le Paris St-Germain, mais n'avait jusqu'alors reçu aucun signe de la part de ses dirigeants. Et pour cause, ces derniers comptaient le laisser partir à l'issue de son bail, actant la fin d'une aventure commune de huit ans. Mais la crise du covid-19 est passée par là et les champions de France ont revu leur position sur le cas de l'expérimenté défenseur brésilien (35 ans).

Une proposition de prolongation a récemment été soumise à Thiago Silva, actuellement confiné au Brésil avec sa famille. Le PSG propose à son capitaine de rempiler pour une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2021, d'après les informations d'Esporte Interativo. Le média brésilien souligne que ce retournement de situation est bien une conséquence à la crise.

La réponse d'O Monstro n'est pas encore connue, mais ne fait guère de doute. L'international auriverde, même s'il a évoqué un retour à Fluminense avant de raccrocher les crampons, a fréquemment rappelé ces derniers mois son intention de poursuivre sa carrière en Europe, meilleur moyen selon lui de rester dans les plans de Tite en vue du Mondial 2022 au Qatar. Son aventure à Paris est bien partie pour durer une année de plus.