Mercato - Le PSG a dégainé sa première offre pour Alex Telles !

Selon A Bola, le Paris Saint-Germain aurait formulé sa première offre au FC Porto pour Alex Telles, chiffrée à 22 millions d'euros.

En quête d'un latéral gauche pour remplacer numériquement Layvin Kurzawa (27 ans), en fin de contrat cet été, le Paris Saint-Germain est visiblement bien décidé à s'offrir Alex Telles. En effet, le latéral gauche du FC Porto (27 ans), en fin de contrat en juin 2021, est dans le viseur parisien depuis quelques semaines maintenant d'après la presse brésilienne.

Et hier après-midi, le quotidien lusophone A Bola a même fait savoir qu'une première offre avait été formulée par Leonardo au club portugais. D'après le média portugais, le PSG aurait ainsi transmis une offre de 22 millions d'euros pour recruter l'ancien de Galatasaray et de l'Inter Milan. Si la somme est environ égale à la moitié de la clause libératoire (fixée à 40 millions d'euros) d'Alex Telles, Porto aura du mal à négocier beaucoup plus d'argent étant donné sa situation contractuelle.

Le FCP devrait tout de même faire une belle plus-value sur le joueur, recruté 6,50 millions d'euros en 2016 en provenance de Turquie. Chelsea, encore intéressé il y a quelques jours par les services du Brésilien, semble désormais hors-course. Une aubaine pour Leonardo et les Parisiens ?

Pour ne plus manquer les nouvelles vidéos MadeInFOOT : Abonne-toi !