Mercato - Le PSG a formulé une première offre pour Matheus Cunha !

Dans le viseur du PSG depuis quelques jours maintenant, Matheus Cunha aurait fait l'objet d'une première offre parisienne comprise entre 30 et 35 millions d'euros. Le Hertha Berlin a toutefois repoussé cette proposition.

Le Paris Saint-Germain passe la première pour Matheus Cunha (21 ans). Selon Sky Sports Allemagne, Leonardo a demandé aux agents du joueur de rencontrer les dirigeants du Hertha Berlin dans la capitale allemande. Au cours de cette réunion, qui s'est tenue mercredi matin, les représentants avaient pour but de sonder les Berlinois sur la faisabilité d'un transfert. Le PSG aurait également fait savoir, via les intermédiaires, qu'il était prêt à payer entre 30 et 35 millions d'euros pour recruter l'attaquant brésilien.

Toujours selon la source, cette proposition a été repoussée immédiatement par le Hertha Berlin, qui a annoncé ne pas être vendeur. Pour rappel, le club allemand a acheté l'international espoir Auriverde cet hiver contre 18 millions d'euros ! Toutefois, le prix de 50 millions d'euros, dont parlait SportBild hier, n'a pas été réclamé par les dirigeants du Hertha. Sky estime, toutefois, que le PSG pourrait revenir à la charge avec une offre plus élevée. Pour rappel, l'attaquant, passé par Leipzig, a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 11 matchs avec le club berlinois.