Mercato - Le PSG à la lutte avec les cadors allemands pour conserver El Chadaille Bishiabu

Âgé d'à peine 15 ans, El Chadaille Bishiabu est déjà connu de nombreux recruteurs en Europe. Le jeune défenseur central du Paris Saint-Germain, qui mesure déjà 1m96, est réputé pour sa carrure imposante et est déjà dans le viseur de très gros clubs allemands selon RMC comme le Bayern Munich, le groupe Red Bull (Leipzig et Salzbourg) ou encore le Borussia Dortmund. Et visiblement, ces intérêts lui font envisager un départ.

En effet, le clan Bishiabu a de grandes ambitions pour le défenseur central et aurait déjà fixé des exigences importantes à Leonardo. La famille aimerait que le défenseur, qui aura 16 ans l'an prochain, s'entraîne déjà avec le groupe professionnel, ce qu'on lui propose dans les autres clubs intéressés. Mais du côté du PSG, on estime que cette "promotion" est encore trop tôt et qu'il doit poursuivre sa progression avec les U19 cette saison. À noter que Paris tente, tout de même, de lui faire signer un contrat pro, qui sera actif dès ses 16 ans. D'ailleurs, avant son anniversaire, les clubs étrangers ne peuvent pas le recruter.