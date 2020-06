Mercato - Le PSG a plusieurs atouts dans sa manche pour Tanguy Ndombele

Mis en alerte par la situation délicate de Tanguy Ndombele à Tottenham, au même titre que le FC Barcelone, le PSG dispose de plusieurs atouts pour parvenir à ses fins : l'intérêt du joueur, mais aussi un intermédiaire nommé Pini Zahavi.

Ndombele-PSG, intérêts réciproques. Alors que le club de la capitale s'enquiert de sa situation, de plus en plus dégradée, à Tottenham, le milieu des Spurs verrait d'un bon oeil un retour de l'autre côté de la Manche, un an seulement après son départ de Lyon pour Londres. D'après les informations du Parisien, l'international tricolore serait même "très intéressé par l'idée de rejoindre sa région natale", vingt-trois ans après avoir vu le jour à Longjumeau, dans l'Essonne. Et ses échanges réguliers, en privé, avec Kylian Mbappé, seraient de nature à le convaincre de le rejoindre à Paris.

Son pouvoir d'attraction sur le joueur représente un bel atout dans la manche du Paris St-Germain, en vue des négociations à venir avec Tottenham. Mais ce n'est pas le seul. Nos confrères ajoutent que Pini Zahavi, agent puissant et particulièrement proche des deux clubs ces dernières années, pourrait jouer un rôle déterminant dans cette affaire. Après avoir participé aux ventes de Lucas Moura et Aurier à Tottenham, il pourrait faciliter un accord entre les dirigeants du PSG et Daniel Lévy, le président des Spurs, avec qui il entretient d'étroites relations.

Le PSG, qui ne disposera pas de moyens illimités cet été, devrait tenter de négocier un prêt avec option d'achat. Le même type de transaction sera proposé par le FC Barcelone qui, comme les champions de France, est un courtisan de longue date de l'ancien lyonnais. Ces discussions, si elles ont déjà démarré, ne pourront de toute façon pas aboutir avant le 26 juillet prochain, date de la fin de la saison en Angleterre. Pas sûr, d'ici-là, que Ndombele revêtisse à nouveau le maillot de Tottenham.