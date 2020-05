Mercato - Le PSG a tranché pour l'avenir de Sergio Rico

Prêté cette saison au PSG par le FC Séville, Sergio Rico (26 ans) a disputé huit rencontres avec les Rouge-et-Bleu, et dans toutes les compétitions possibles (Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et même Ligue des Champions). Après des débuts prometteurs, où il a enchainé quatre clean-sheets, le portier espagnol a sombré en février face à Bordeaux en encaissant 3 buts, dont un avec une énorme erreur à la clé. Et ce match coûterait cher dans l'avenir du portier espagnol.

En effet, selon Estadio Deportivo, cette prestation a convaincu les dirigeants parisiens de ne pas lever l'option d'achat du portier (fixée tout de même à 10M d'euros), même si la rumeur était déjà présente auparavant. Pour nos confrères andalous, il parait donc désormais très improbable de voir le PSG s'attacher les services de l'Espagnol pour la saison prochaine puisque Paris recherche déjà un autre numéro 2 pour suppléer Navas. Lié à Séville jusqu'en juin 2021, Rico ne devrait pas rester en Andalousie cet été pour autant...