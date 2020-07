Mercato - Le PSG a un oeil sur Hector Bellerin

Suite au départ de Thomas Meunier qui s'est engagé avec Dortmund, le PSG est à la recherche d'un latéral droit pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont dernièrement été associés à celui du club de la capitale, à l'instar de ceux d'Achraf Hakimi (qui s'est finalement engagé avec l'Inter Milan), d'Adam Marusic (27 ans, Lazio) ou encore de Diogo Dalot (21 ans, Man United). Dimanche, le Daily Express a avancé qu'un autre profil serait suivi par les dirigeants parisiens.

Il s'agirait d'Hector Bellerin, le latéral droit d'Arsenal. A 25 ans, l'Espagnol totalise 13 matchs de Premier League cette saison, et pourrait être poussé vers la sortie dès cet été en cas d'offre suffisante. Malgré des blessures à répétition ces 18 derniers mois, le Gunner suscite également les intérêts de la Juventus et du Bayern Munich. Paris devra donc probablement faire face à une certaine concurrence pour le défenseur sous contrat jusqu'en 2023. Sa valeur est estimée par le CIES entre 10 et 15 millions d'euros.