Mercato - Le PSG a une nouvelle piste au milieu de terrain

En quête d'un renfort pour son milieu de terrain pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain s'active sur plusieurs pistes. Intéressés par le profil de Thomas Partey (Atlético Madrid), les dirigeants des Rouge-et-Bleu auraient également des vues sur Wilfred Ndidi (23 ans). Selon ESPN, qui révèle l'information, le milieu de terrain de Leicester City (2 buts et 1 passe décisive en 23 matches de Premier League cette saison) serait apprécié par Leonardo, le directeur sportif parisien. Ce dernier serait séduit par les côtés physique et agressif de l'international nigérian (21 sélections avec les Super Eagles). Sous contrat avec les Foxes jusqu'au 30 juin 2024, il pourrait être disponible dès cet été contre un chèque compris entre 50 et 55 millions d'euros, précise le média.