Mercato - Le PSG aurait dégainé une première offre pour la succession de Meunier

En quête d'un latéral droit pour prendre la succession de Thomas Meunier, dont le contrat se termine au 30 juin et qui ne sera vraisemblablement pas prolongé, le Paris Saint-Germain étudie plusieurs pistes. À en croire La Repubblica, les dirigeants parisiens auraient des vues sur Adam Marusic (27 ans), le joueur de la Lazio Rome. Toujours selon nos confrères transalpins, les Rouge-et-Bleu auraient même formulé une première offre de 15 millions d'euros (plus des bonus) pour tenter de s'attacher les services du natif de Beograd (10 matchs et 2 buts en Serie A cette saison). L'international monténégrin (21 sélections), également capable d'évoluer un cran plus haut sur le terrain, est sous contrat avec les Biancocelesti jusqu'au 30 juin 2022.