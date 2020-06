Mercato - Le PSG aurait proposé un pont d'or à Takefusa Kubo

Décrit comme le futur du Real Madrid, Takefusa Kubo, actuellement prêté au Real Majorque, aurait fait l'objet d'une offensive du PSG ces derniers jours.

Acheté à Tokyo l'été dernier, puis prêté dans la foulée au Real Majorque, Takefusa Kubo est au coeur de l'actualité en Espagne ce mercredi. D'abord parce que le Real Madrid reçoit ce soir Majorque, dans le cadre de la 31e journée de Liga, mais aussi et surtout parce que le jeune attaquant japonais, formé au FC Barcelone, réalise une belle première saison en Europe (3 buts et 3 passes en 27 matchs de Liga) et concentre les convoitises de plusieurs clubs à travers le vieux continent. Ils seraient au nombre de trente, d'après AS, à avoir manifesté un intérêt pour lui ces dernières semaines.

Ce mois-ci, c'est le PSG qui se serait montré le plus insistant, rapporte le journal madrilène, qui informe que Leonardo aurait même proposé à Kubo un salaire annuel de 4 millions d'euros net en cas d'arrivée dans la capitale française. Une information pour le moins surprenante, quand on sait que les champions de France cherchent d'abord à se renforcer dans les couloirs, au milieu de terrain, voire au poste d'avant-centre... mais sûrement pas à celui d'ailier.

Kubo vers un nouveau prêt la saison prochaine

De toute façon, le jeune homme de 19 ans aurait refusé le soi-disant pont d'or des Parisiens. Par ailleurs, préviennent nos confrères, le Real n'a aucune intention de le vendre et sa clause libératoire est fixée à 250 millions d'euros. En revanche, un nouveau prêt devrait être envisagé, Zinedine Zidane n'ayant plus aucune place d'extra-communautaire libre au sein de son effectif.