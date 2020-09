Mercato - Le PSG aurait réactivé la piste De Sciglio

Le PSG a annoncé hier une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pour Juan Bernat. Le latéral espagnol, blessé mercredi contre Metz, manquera au moins les six prochains mois de compétition et alors que Layvin Kurzawa a pris six matchs de suspension pour ses coups adressés à Amavi dimanche dernier, une question se pose désormais : le PSG va-t-il tenter de recruter un nouveau joueur à ce poste ? Après tout, le mercato ne ferme ses portes que le 5 octobre et les dirigeants parisiens ont encore le temps de conclure une affaire.

Le nom de Mattia De Sciglio est d'ailleurs de nouveau cité dans la presse italienne. Longtemps courtisé par Leonardo, dans le cadre d'un potentiel échange avec Kurzawa, le défenseur de la Juventus aurait de nouveau été approché par les champions de France, d'après la Sky. Le joueur de 27 ans a encore deux ans de contrat chez les Bianconeri et sa cote est estimée entre 4 et 7 M€ par le CIES. Du côté de la presse française, Le Parisien assure que le PSG n'a pas l'intention de recruter de nouveau latéral gauche, laissant l'opportunité à Mitchel Bakker de se montrer et à Kurzawa de s'imposer, enfin, une fois sa suspension terminée.