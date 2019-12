Mercato - Le PSG avait bien tenté Renato Sanches

Arrivé cet été à Lille contre la coquette somme de 20 millions d'euros, Renato Sanches (22 ans) aurait pu rallier la France et la Ligue 1 une saison auparavant. En effet, dans une interview accordée ce dimanche à nos confrères de Téléfoot, le milieu de terrain portugais (9 matches disputés en Ligue 1 cette saison, 1 but) a révélé que le Paris Saint-Germain avait bel et bien entamé des discussions pour le faire venir dans la Capitale à l'été 2018.

"C'est vrai, j'ai eu une offre sérieuse du PSG mais mon club et mon ancien entraîneur, Niko Kovac, n'ont pas voulu me laisser partir", a expliqué l'international lusitanien (18 sélections, 1 but). "Mais ça fait partie du passé", a-t-il poursuivi. En plein renouveau sous les couleurs des Dogues, le numéro 18 du LOSC rêve par ailleurs de participer à l'Euro 2020 avec sa sélection : "Mon objectif est de retrouver la sélection pour le prochain Euro", a-t-il conclu.