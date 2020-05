Mercato - Le PSG cité parmi les courtisans de Dries Mertens

En fin de contrat au Napoli, Dries Mertens se retrouve dans le viseur de nombreux clubs européens, en quête de bonnes affaires sur le mercato... dont le PSG.

Nous ne sommes qu'à plus d'un mois du début du mercato, tel qu'il est encore censé se dérouler (entre mi-juin et fin août selon la LFP), mais une tendance se dessine déjà assez clairement du côté du PSG : le recrutement d'un avant-centre fera partie des priorités de Leonardo et sa troupe. Avec le départ quasi-acté d'Edinson Cavani et le retour de prêt de Mauro Icardi, il va falloir définir la nouvelle ligne d'attaque des champions de France. Et si le transfert définitif de l'argentin (le PSG dispose d'une option d'achat à 70 M€) semble être l'option numéro un, d'autres pistes sont débattues lors des réunions en visioconférence des dirigeants parisiens.

Mardi, ESPN révélait par exemple que le PSG pourrait troubler les plans du FC Barcelone concernant Lautaro Martinez, en proposant à l'Inter Milan de récupérer le jeune argentin (22 ans) à la place de son aîné (27 ans). Toujours en Italie, les Rouge-et-Bleu seraient attentifs à la situation de Dries Mertens. Paris fait en tout cas partie de ses principaux courtisans, d'après la Sky, qui cite également le Borussia Dortmund et rappelle les intérêts de l'Inter Milan et de Chelsea, déjà exprimés l'hiver dernier.

Le cas de l'attaquant belge, qui fête ce mercredi ses 33 ans, est particulier. Son contrat au Napoli arrive à échéance et rien ne laisse croire à une potentielle prolongation, malgré une saison honorable principalement marqué par ses 6 buts en 7 matchs de Ligue des Champions, dont un somptueux face au Barça en 8e de finale aller (1-1, le retour reste à jouer). Son recrutement ne coûterait donc rien en indemnité de transfert et cela représente, vu les circonstances actuelles, un atout non négligeable. Même pour le Paris St-Germain.