Mercato - Le PSG confirme son intérêt pour Eduardo Camavinga

Attentif à l'évolution de tous les jeunes talents français, le PSG a évidemment gardé un oeil sur les dernières performances d'Eduardo Camavinga. Leonardo l'a confirmé hier chez nos confrères de Canal Plus.

Ce n'est pas le poste auquel le PSG doit se renforcer en priorité. D'abord concentré sur le recrutement d'un nouveau latéral droit, voire d'un renfort en attaque, le club parisien n'en reste pas moins attentif à l'évolution exponentielle du jeune milieu de terrain du Stade Rennais, Eduardo Camavinga (17 ans). De passage sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Leonardo a confirmé cet intérêt. "Pour Camavinga il y a deux choses : avant le Covid et après le Covid. Camavinga on parlait de 80 millions avant, c’est peut-être un peu moins aujourd’hui", a-t-il souligné. "C’est quelque chose que l’on doit regarder. Je pense que c’est un joueur qui a très bien démarré. C’est un joueur de grand talent."

Relancé sur la question d'Houssem Aouar, autre joueur évoluant dans le championnat de France, le Brésilien a cette fois botté en touche, tout en admettant surveiller "le marché français". Il a aussi émis l'idée de conclure des échanges, solution fréquemment adoptée à l'étranger face aux difficultés économiques inhérentes à la crise. "Honnêtement on va penser aux entrées et aux sorties avec des échanges aussi", a poursuivi Leonardo. "Les échanges ce n’est pas facile avec les équipes françaises. Mais on a beaucoup d’idées."

Un échange possible avec Areola ?

L'une d'entre-elles pourrait consister en un échange entre Camavinga et Areola. Difficile, en tout cas, en écoutant Leonardo, de ne pas faire le lien avec l'intérêt du Stade Rennais pour le portier tricolore (27 ans), ciblé en priorité pour remplacer un Edouard Mendy sur le départ. La valeur des deux joueurs n'est évidemment pas la même, mais une opération de ce type permettrait aux champions de France, qui viennent d'acheter Sergio Rico, de se délester d'un gardien qu'ils ne désirent plus et de s'offrir, sans se ruiner, l'une des plus belles promesses du football français. Leonardo et le PSG auraient tort, en tout cas, de ne pas essayer.