Mercato - Le PSG contacte Chelsea pour Jorginho !

En quête d'un milieu de terrain, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes ces dernières semaines. Sergej Milinkovic-Savic, Tiémoué Bakayoko, Dele Alli font ou on fait partie des pistes, mais Téléfoot dévoile, ce dimanche, un nouveau nom pour les Parisiens.

Selon nos confrères, le PSG a établi le contact avec Chelsea, non pas pour Bakayoko, mais pour Jorginho ! Le milieu de terrain italien de 28 ans, qui compte un but et une passe décisive en 2 matchs de Premier League, plait aux Parisiens, qui voudrait l'attirer sous la forme d'un prêt. Toutefois, le dossier s'annonce compliqué puisque Frank Lampard compte sur son joueur depuis le début de la saison. Arsenal est aussi sur les rangs concernant l'ancien du Napoli.