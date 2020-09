Mercato - Le PSG convoite Thomas Partey

A la recherche d'un nouveau milieu de terrain, le Paris Saint-Germain serait sur la piste de Thomas Partey, sur le départ de l'Atlético Madrid.

Le départ de Thiago Silva n'a pas seulement tourné une page importante de l'histoire du PSG. Il a aussi pénalisé l'équipe. Marquinhos, installé au milieu de terrain va désormais reculer en défense centrale, et donc laisser un vide énorme au poste de sentinelle. Face à ce problème, Leonardo serait déjà sur plusieurs pistes pour trouver la recrue idéale.

Alors que les noms de Fabian Ruiz (24 ans) et Sergej Milinkovic-Savic (25 ans) sont sortis dans la presse, voici désormais celui de Thomas Partey (27 ans) qui débarque sérieusement comme le rapporte ESPN. Le Ghanéen, formé à l'Atlético Madrid et joueur des Colchoneros depuis 2013, est sur le départ. Sa clause libératoire a été fixée à 50 millions d'euros par sa direction, un montant atteignable pour le club francilien.

Essentiel avec les Rojiblancos, Thomas présente le profil idéal du milieu de terrain défensif et box to box que recherche activement Leonardo. Parti pour rejoindre Arsenal en échange des deux Français Alexandre Lacazette et Matteo Guendouzi, Partey pourrait donc poursuivre sa carrière à Paris. Les semaines à venir seront décisives pour l'avenir d'un fidèle de Diego Simeone.