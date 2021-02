Mercato - Le PSG croit à la prolongation de Kylian Mbappé

Le PSG commence à croire en la prolongation de Kylian Mbappé. L'attaquant français de 22 ans, auteur d'un triplé mardi avec le Barça, se plait à Paris et pourrait attendre avant de quitter la capitale...

Après son triplé monumental au Camp Nou mardi soir, Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions. Déjà pisté par les plus grands clubs européens, le prodige de 22 ans a ébloui l'Europe entière avec sa démonstration de force. Si le PSG se réjouit logiquement de son match, le club de la capitale espère, surtout, que cette rencontre pourrait faire ouvrir les yeux au Français.

Ces derniers temps, KM7 a expliqué qu'il ne prendrait aucune décision à la légère pour son avenir et qu'il réfléchit sur le long terme à son prochain projet. Arrivé en 2017 dans la capitale, Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2022 et le PSG souhaite, logiquement, le prolonger. Pour autant, alors que les négociations sont en stand-by avec le PSG, L'Equipe explique que les Parisiens pensent "pouvoir encore obtenir les faveurs du champion du monde".

Un peu d'optimisme dans les rangs parisiens

Depuis quelques jours, un brin d'optimisme traverse les bureaux du PSG, encore plus depuis la victoire face à Barcelone. Le natif de Bondy se sent bien à Paris et aime évoluer au côté de Neymar, l'un de ses grands amis dans le vestiaire. Et forcément, la prolongation du Brésilien, qui est actée, prouve les ambitions parisiennes dans les prochaines années. Mbappé apprécierait, aussi, son nouvel entraîneur Mauricio Pochettino. Cette nouvelle relation semble d'ailleurs l'enthousiasmer.

Au niveau des résultats aussi, en plus de la finale de la LDC l'an passé, le succès à Barcelone a permis au Parisien de constater que le PSG pouvait tenir tête aux grands d'Europe. Attention, Paris n'est pas qualifié mais la victoire montre les possibilités des Parisiens sur la scène internationale. Enfin, financièrement, la réalité économique du moment pousse pour qu'un énorme transfert l'été prochain n'ait pas lieu. Le PSG se montrera inflexible sur le montant demandé, Le Parisien évoquait 200 millions d'euros, et les clubs intéressés (le Real Madrid et Liverpool) vont enregistrer des pertes énormes. Pour conclure, on apprend que le rêve du Qatar est de voir Neymar et Mbappé sous le maillot du PSG pendant la CDM 2022. Ce qui obligerait le Français à passer par la case prolongation..

Ainsi, toujours selon L'Equipe, "l'idée de rester un ou deux ans de plus à Paris semble donc doucement faire son chemin". Toutefois, et alors que les rendez-vous entre le clan Mbappé et le PSG reprendront d'ici la fin de l'hiver, Mbappé ne balaye pas de son esprit l'idée de signer, un jour, parmi les plus grands clubs européens. Après avoir atteint son objectif final avec le PSG ? Réponse dans les prochains mois...