Mercato - Le PSG devra payer le prix fort pour Théo Hernandez

Théo Hernandez brille cette saison avec l'AC Milan où il est arrivé en 2019 en provenance du Real Madrid. En pleine forme, le Français a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 22 matchs de Serie A. Des prestations loin de passer inaperçues, et qui auraient totalement convaincu Leonardo, le directeur sportif du PSG, de tenter sa chance dans ce dossier. C'est en tout cas l'information que révèle Onda Cero. Layvin Kurzawa étant sur le départ, le PSG est en quête d'un latéral gauche. Le défenseur de Milan représenterait "le choix préféré de Leonardo" à ce poste, et serait même "très proche du PSG" selon nos confrères espagnols. D’ailleurs, le club de la capitale suit le joueur depuis maintenant plusieurs mois.

Des contacts auraient déjà été établis entre les deux parties et les négociations sembleraient être en très bonne voie. Néanmoins, un léger obstacle pourrait refroidir les Parisiens : l'AC Milan ne lâchera pas son joueur pour moins de 50 millions d'euros. De son côté, à 22 ans, Hernandez est sous contrat avec Milan jusqu'en 2024.