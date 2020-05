Mercato - Le PSG doit finaliser le dossier Icardi d'ici dimanche

Prêté cette saison avec une option d'achat à 70 millions d'euros, Mauro Icardi (27 ans) pourrait bien s'installer sur le long terme au PSG. L'attaquant argentin, auteur de 20 buts en 31 apparitions, est toutefois au coeur de rudes négociations entre les Parisiens et l'Inter Milan. En effet, ces derniers jours, les médias français et italiens assurent que les deux clubs négocient autour d'un transfert de 50 millions d'euros et 10 millions de bonus.

Toutefois, le temps presse pour le PSG, comme le rappelle la Sky Italia. Le média italien a rappelé, hier, que les Parisiens avaient jusqu'à dimanche soir, le 31 mai, pour lever cette option d'achat. Sinon, les Parisiens devront re-négocier à la fois avec l'Inter Milan, mais aussi avec le clan Icardi (avec des risques de nouveaux désaccords). En effet, en septembre dernier, les dirigeants français avaient trouvé un accord contractuel avec l'Argentin, qui tient lui aussi jusqu'à la fin du mois de mai.