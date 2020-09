Mercato - Le PSG est confiant dans le dossier Dele Alli

Le Paris Saint-Germain avance, petit à petit, ses pions dans le dossier Dele Alli. Le feuilleton, qui est suivi avec attention du côté de la presse anglaise, a délivré quelques nouveautés ces dernières heures selon The Telegraph. Ainsi, on apprend que le club de la capitale se montre confiant concernant une issue positive dans le dossier d'ici la fin du mercato.

Visiblement, Paris et Tottenham pourraient trouver un terrain d'entente pour le joueur de 24 ans concernant un prêt sec. Les deux écuries disposent d'ailleurs de très bonnes relations : avec les ventes de Lucas, Aurier et Lo Celso de Paris à Tottenham. Les discussions auraient donc bien avancé, d'autant plus que le prêt pourrait profiter à toutes les parties : Dele Alli souhaiterait se relancer à un an de l'Euro, le PSG renforcerait son milieu de terrain et Tottenham ne paierait pas un joueur qui n'aurait pas de temps de jeu à Londres.