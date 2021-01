Mercato - Le PSG est d'accord avec Newcastle pour laisser partir Idrissa Gueye !

Va-t-on assister à un départ au PSG dans ces 24 dernières heures de mercato ? À en croire les informations de L'Équipe, Newcastle a contacté le PSG au sujet d'un prêt du milieu de terrain Idrissa Gueye, sous contrat jusqu'en 2023 avec Paris. Le média français explique ainsi que les deux clubs sont déjà tombés d'accord mais ils attendent désormais la réponse de l'international sénégalais (74 sélections, 4 buts). Ce dernier paie le prix fort du changement d'entraîneur dans la capitale, puisque Mauricio Pochettino ne compterait pas sur lui.

Si l'ancien d'Everton ne serait pas opposé à une nouvelle pige en Angleterre, ce dernier viserait un club plus huppé que les Magpies (15es de P.League). Toujours selon nos confrères, le PSG et l'entourage du joueur ont des doutes sur la possible motivation de Gueye à rejoindre St James Park.