Mercato - Le PSG est passé à l'action pour Ismaël Bennacer

Fort d'une première saison aboutie du côté du Milan AC, Ismaël Bennacer a tapé dans l'oeil du PSG, qui s'est déjà activé dans l'éventualité d'un transfert. Mais celui-ci sera difficile à concrétiser.

Le mercato 2020 du Paris St-Germain ne s'arrêtera évidemment pas au transfert définitif de Mauro Icardi, conclu avec l'Inter pour 50 M€ (hors bonus) et officialisé en fin de semaine dernière. Le club de la capitale souhaite se renforcer à bien d'autres postes (latéral droit, latéral gauche, milieu, voire défenseur central) et les pistes sont nombreuses (Telles, Marusic, Milinkovic-Savic, Mukiele...). Dans l'entre-jeu, celle menant à Ismaël Bennacer fait son apparition depuis quelques heures.

Hier, nos confrères de RMC Sport rapportaient que Pep Guardiola s'était directement entretenu avec le jeune milieu de terrain algérien (22 ans), faisant ainsi passer Manchester City devant le PSG, également intéressé depuis plusieurs mois, dans la hiérarchie de ses prestigieux courtisans. Le journal L'Equipe confirme ce jeudi que les dirigeants parisiens sont sous le charme du champion d'Afrique et précise même que des discussions ont déjà été lancées avec son entourage, sur une potentielle arrivée aux abords du Parc des Princes.

Une clause libératoire à 50 M€

Deux obstacles risquent de barrer la route des champions de France dans ce dossier. La concurrence, donc, particulièrement celle que représentent Guardiola et les Skyblues, mais aussi le coût de l'opération. Le Milan AC, qui avait recruté Bennacer à Empoli pour 15 millions d'euros, souhaite le conserver une saison de plus et ne devrait pas négocier son prix de départ en-deçà de sa clause libératoire, fixée à 50 M€. Un montant élevé sur lequel le PSG ne s'alignera probablement pas, s'il compte mener à bien la suite de sa campagne de recrutement.