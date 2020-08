Mercato - Le PSG et l'ASM à la lutte pour Wilfried Zaha

Alors qu'il est annoncé sur le départ à Crystal Palace depuis plusieurs saisons, Wilfried Zaha pourrait bien faire ses valises cet été. Le club londonien se prépare à son départ et accepterait même de baisser son prix. Plusieurs cadors européens seraient à l’affût.

Formé à Crystal Palace, Wilfried Zaha est depuis plusieurs saisons le leader offensif des Eagles. Mais cet été pourrait bien être synonyme de départ pour l’ailier virevoltant qui totalise 197 matchs sous le maillot du club. La saison dernière déjà, l’Ivoirien clamait son envie de quitter Crystal Palace et de découvrir l’Europe. Mais les dirigeants s’étaient montrés très gourmands en réclamant au moins 85 millions d’euros. Une somme qui avait refroidi les ardeurs des cadors anglais, à l’image d’Arsenal, intéressé par son profil l'été dernier.

D’ailleurs, le coach Roy Hodgson s’apprête bel et bien à perdre son poulain lors du prochain mercato. "Wilfried (Zaha) a été vraiment très clair depuis que je suis arrivé, il aimerait changer d’air et relever un nouveau challenge. Mais bien évidemment, il est très précieux et le club se rend compte de sa valeur".

Un prix finalement revu à la baisse, le PSG, Monaco et Dortmund à l'affût

Alors que Zaha pousse pour quitter Palace, The Sun affirme que le club pourrait finalement revoir son prix à la baisse. Désormais un montant de 33 millions d’euros (soit 30 millions de livres) est évoqué par nos confères britanniques pour le joueur sous contrat jusqu’en 2023. Par contre, cette saison il s’est montré bien moins brillant que les précédentes et a été plutôt décevant (38 matchs de PL, 4 buts, 3 passes décisives).

Malgré une saison moyenne, plusieurs grandes écuries européennes se pencheraient sur le profil de Zaha et pas des moindres. A en croire Sky Sports, le PSG, Monaco et Dortmund souhaiteraient enrôler le joueur. Alors qu’il avait été contraint de rester au club l’été dernier, faute de proposition suffisante, cette année devrait bien sonner la fin de son aventure dans le club du sud de Londres. Le joueur de 27 ans devrait prochainement prendre la direction d’une formation lui permettant de disputer une coupe d’Europe.