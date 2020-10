Mercato - Le PSG et Manchester United pensent à Pochettino

Depuis bientôt un an, Mauricio Pochettino a quitté Tottenham et ne s'est plus retrouvé sur le banc d'un club. Mais la fin des vacances semble sonner. En effet, le journaliste anglais Duncan Castles a annoncé dans le "Transfer Window Poscast" que le technicien argentin "a déjà discuté avec le Qatar" dans le but de prendre la place de Thomas Tuchel à la fin de la saison. Mais le PSG pourrait faire face à une concurrence redoutable dans ce dossier.

À priori, en Angleterre, on n'a pas oublié le jeu produit par Tottenham et Southampton sous la houlette de Mauricio Pochettino. Selon le Mirror, le directeur le directeur général de Manchester United, Ed Woodward, envisagerait de se séparer de Ole Gunnar Solskjær et aurait fait de l'ancien international argentin sa priorité pour le remplacer. Pour l'heure, difficile de savoir où atterrira Mauricio Pochettino mais l'entraineur mancunien semble aujourd'hui plus proche d'un départ que son homologue allemand.