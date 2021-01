Mercato - Le PSG et Tottenham ont trouvé un accord pour Dele Alli, mais...

Intéressé par le profil de Dele Alli depuis le dernier mercato estival, le PSG a avancé ses pions ces dernières heures avec Tottenham. En effet, face à l'envie du joueur de rejoindre la capitale et son manque de temps de jeu chez les Spurs, Daniel Levy, le président du club londonien, a finalement changé son avis et a ouvert la porte à un départ. Résultat, selon Le Parisien, les deux clubs sont parvenus à un accord pour un prêt sec, sans option d'achat, ces dernières heures. Avant cet accord, il y a eu une proposition d'échange à trois avec Paredes, Eriksen et donc Alli. Le PSG a aussi tenté d'envoyer Idrissa Gueye et Julian Draxler à Tottenham pour récupérer le joueur, sans succès.

Mais le PSG ne doit pas crier victoire trop vite ! En effet, le départ de l'international anglais ne sera validé que si les Spurs lui trouvent un remplaçant. Mardi soir, après la victoire de l'Inter face au Milan AC, Antonio Conte a fermé la porte concernant un départ de Christian Eriksen. Les Britanniques ont donc quelques jours devant eux pour trouver un nouvelle piste...