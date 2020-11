Mercato - Le PSG fait une grosse offre pour Sergio Ramos !

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos voit les négociations pour une prolongation de contrat stagner avec le Real Madrid. Le défenseur veut une augmentation de salaire, tandis que le Real cherche à le diminuer. Le PSG compte saisir cette opportunité en lui faisant une très belle offre dès janvier.

Alors que tous les clubs traversent une crise économique due à l'épidémie de coronavirus, certaines écuries sont dans l'obligation de baisser les salaires. C'est le cas du Real Madrid. Le club espagnol cherche à diminuer les salaires, en faisant une proposition (entre 10 et 15%) aux membres du staff, à l'effectif et aux principaux dirigeants. Le capitaine de la Maison Blanche, Sergio Ramos (34 ans), qui voit son contrat se terminer en juin prochain, voudrait lui voir une augmentation de ses émoluments ainsi qu'une prolongation de plusieurs années, raison du désaccord.

De plus, dans son édition du jour, le journal As annonce une grosse information. Le Paris Saint-Germain serait entré dans la danse pour récupérer Sergio Ramos ! Le club parisien, qui ne lui fera une offre officielle qu'en janvier afin de rester dans la légalité, compte lui proposer 20 millions d'euros par an (il touche actuellement environ 12 M€ nets à Madrid) sur un contrat de 3 ans. Un contrat que ne peut pas offrir le Real Madrid.

Un contrat d'un an est possible après avoir passé la barre des 30 ans

Le Real Madrid a une politique de renégociation très stricte. Un joueur, au-dessus de 30 ans (sauf Cristiano Ronaldo lors de sa dernière prolongation), ne peut prolonger son contrat que d'une seule année. Ainsi, la Maison Blanche compte proposer un contrat d'un an à son capitaine pour respecter sa politique, plus un en option, mais cela ne lui convient pas. En effet, il espère un nouveau contrat de 2 ans et finir sa carrière dans la capitale espagnole. Car le joueur, très apprécié auprès des fans, est en grand forme physique. Auteur de 100 buts (22e meilleur buteur de l'histoire du club) en 660 matchs avec le maillot du Real, le défenseur central est une légende de Madrid.

Cependant, en balançant l'information sur le PSG, les journaux espagnols pourraient ainsi tenter de mettre la pression au Real Madrid, pour répondre aux attentes de l'international espagnol (177 sélections). Enfin, Ramos devrait s'exprimer ce lundi sur son avenir selon diverses sources. L'occasion d'éclaircir les zones d'ombres.