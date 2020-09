Mercato - Le PSG fait une première offre pour Hector Bellerin

En quête d'un renfort dans le couloir droit, le PSG a envoyé une offre à Arsenal pour son latéral Hector Bellerin, selon la presse anglaise.

Le recrutement d'un latéral droit est la priorité du PSG sur cette fin de mercato, ou plutôt le début si l'on se place du point de vue du club parisien, muet jusqu'à présent. Un peu plus d'une semaine après la défaite de Tuchel et ses hommes en finale de la C1, les champions de France sont apparemment sortis de leur léthargie en formulant une offre pour l'une de leurs cibles à ce poste : Hector Bellerin.

A en croire le Guardian, le PSG a proposé 28 millions d'euros (plus 6 M€ de bonus) à Arsenal pour racheter les trois dernières années de contrat du défenseur espagnol. Le média britannique n'en dit pas plus sur la réponse des Gunners, mais précise que le Bayern Munich et la Juventus Turin sont également sur les traces du joueur formé au FC Barcelone, désormais âgé 25 ans. Le club londonien, qui a déjà réalisé quelques dépenses pour consolider son arrière-garde (Gabriel, Pablo Mari), ne serait pas contre une vente.

Bellerin sort d'une saison tronquée

L'état de forme de Bellerin, titulaire dans le Community Shield remporté face à Liverpool le week-end dernier, soulève quelques interrogations, dix-huit mois après une rupture des ligaments croisés d'un genou qui l'avait éloigné des terrains jusqu'en novembre dernier. La pandémie de coronavirus l'a empêché de retrouver du rythme, même si Arteta l'a utilisé plus régulièrement lors de la reprise en juin (23 matchs toutes compétitions confondues en 2019-2020). Le PSG, qui ne compte pas faire toute la saison avec Thilo Kehrer et Colin Dagba sur le flanc droit de sa défense, semble prêt à tenter le pari.