Mercato - Le PSG n'a finalement pas fait d'offre pour Ramos

La rumeur enflait ces derniers temps. Le journal madrilène AS affirmait que le Paris Saint-Germain envisageait de proposer un énorme contrat à Sergio Ramos (34 ans), avec un salaire annuel net mirobolant de 20 millions d’euros sur 3 ans. Une rumeur qui intervenait au moment où le défenseur espagnol négociait une prolongation de contrat avec le Real Madrid. Le capitaine des madrilènes est lié au club merengue jusqu’en juin prochain, mais souhaiterait étendre son contrat de plusieurs années. Mais la Maison Blanche a pour habitude de ne proposer qu’un an de plus à ses joueurs de plus de 30 ans.

Cependant, ce potentiel intérêt du PSG servirait donc de moyen de pression à Ramos, afin d’obtenir le meilleur contrat possible avec le Real Madrid. Le club parisien verrait cette information de cet oeil, et dément fermement cette rumeur. "C’est complétement faux", a confié une source interne à RMC Sport. Le PSG n'a donc rien proposé à Sergio Ramos.