Mercato - Le PSG ne cherche pas de remplaçant à Thiago Silva

Non conservé par le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, Thiago Silva (35 ans) ne sera pas remplacé. Selon Le Parisien, les dirigeants des Rouge-et-Bleu ne comptent pas recruter un défenseur central lors de la prochaine fenêtre des transferts et la paire Marquinhos - Presnel Kimpembe devrait composer la charnière parisienne lors du prochain exercice. Thilo Kehrer et Abdou Diallo, également capables d'évoluer dans l'axe, doublures annoncées du Brésilien et du Français, pourraient bousculer cette hiérarchie. Comme Tanguy Kouassi, s'il ne quitte pas le club lors du mercato.