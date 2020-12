Mercato - Le PSG ne retiendra pas Idrissa Gueye et Julian Draxler

Très loin des 60M€ de ventes encaissées par saison, le Paris Saint-Germain va devoir vendre durant le mercato hivernal. Le journal Le Parisien annonce notamment que le milieu de terrain Idrissa Gueye (31 ans) pourrait être sacrifié. Le Sénégalais a perdu en temps de jeu par rapport à sa première saison, et ses prestations sont en dents de scie. Même si son entraîneur Thomas Tuchel continue de l'apprécier, Paris ne serait pas opposé à une bonne vente en cas d'offre, Gueye conservant une bonne cote à l'étranger, notamment en Angleterre. De son côté, le joueur est bien décidé à s'accrocher et à s'imposer.

De plus, Julian Draxler et Leandro Paredes sont également cités par Le Parisien. L'Allemand arrive en fin de contrat en juin prochain et le mercato hivernal est la dernière chance pour récupérer des indemnités, quatre ans après son arrivée en provenance de Wolfsburg. Autre candidat au départ, Paredes pourrait avoir des offres, notamment en provenance d'Italie et plus particulièrement l'Inter Milan, mais il est apprécié dans le vestiaire et tout particulièrement par son ami Neymar. L'Argentin aime sa vie à Paris, et n'a pas l'intention de bouger.