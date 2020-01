Mercato - Le PSG négocie toujours pour Lucas Paqueta

Le Paris Saint-Germain et Leonardo ont visiblement jeté leur dévolu sur Lucas Paqueta. Alors que les Parisiens ne semblent pas vraiment avoir besoin d'un milieu offensif de plus dans l'effectif, les dirigeants franciliens ont décidé de passer à l'action pour le Brésilien de 22 ans il y a quelques jours.

Selon Gianluca Di Marzio, les négociations se poursuivent toujours entre le PSG et le Milan AC pour s'offrir l'ancien de Flamengo. Sous contrat jusqu'en 2023, Paqueta (13 matchs de Serie A, 1 passe) a coûté plus de 30 millions d'euros aux Lombards, et ces derniers ne semblent pas prêts à le brader puisqu'ils en attendraient 38M. Toujours selon notre confrère, le club de la capitale est, pour le moment, en dessous du prix fixé. Ces derniers jours, une rumeur concernant un échange Draxler + une somme d'argent pour récupérer Paqueta a fait son apparition...