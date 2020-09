Mercato - Le PSG parmi les prétendants de Santiago Arias ?

Interrogé par la presse allemande, en l'occurrence Kicker, Andrea Berta, le directeur sportif de l'Atlético Madrid, a annoncé que le Paris Saint-Germain faisait partie des clubs avec lesquels il discute à l'heure actuelle de son défenseur latéral droit, Santiago Arias (28 ans). "Nous parlons avec la Roma, Everton et le PSG mais pas Leverkusen (...) Un accord est également possible sur la base d'un prêt avec obligation d'achat après 10 apparitions", a fait savoir le dirigeant des Colchoneros.

L'international colombien (45 sélections) est encore lié au club madrilène jusqu'au 30 juin 2023 et son transfert - sec ou via un prêt assorti d'une obligation d'achat - pourrait se négocier aux alentours des 10 millions d'euros. Une annonce qui reste toutefois surprenante quand on sait que le Paris Saint-Germain s'est déjà trouvé un arrière droit en la personne d'Alessandro Florenzi, arrivé en prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma, il y a maintenant une dizaine de jours.