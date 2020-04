Mercato - Le PSG passe à la vitesse supérieure pour Alex Telles

Alex Telles au PSG, ça chauffe ! Le latéral du FC Porto est envoyé dans la capitale française par Globoesporte.

L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Alex Telles se confirme de plus en plus, et la presse brésilienne est certaine de l'issue du dossier : le latéral de 27 ans prendra la direction de la capitale cet été. En effet, le media Globoesporte a annoncé, ce mercredi, que la vente du latéral gauche est imminente pour le FC Porto, avec qui il est lié jusqu'en 2021.

Le PSG est, ainsi, "la destination la plus probable" selon nos confrères sud-américains, même si Chelsea reste intéressé par ses services. Toutefois, les Franciliens ont de l'avance dans le dossier puisque les discussions avec Porto sont avancées. Les dirigeants parisiens ont même l'autorisation de traiter directement avec le représentant de Telles : Pini Zahavi, l'un des agents les plus influents du monde et qui a notamment orchestré le transfert de Neymar au Parc des Princes.

Alors qu'il dispose d'une clause libératoire fixée à 40M d'euros, Alex Telles devrait coûter environ 25 millions d'euros, avec des bonus pouvant porter la somme à 30 millions d'euros. Le PSG, qui va perdre Layvin Kurzawa en fin de contrat, s'offre un joueur en pleine fleur de l'âge, qui compte 10 buts et 9 passes décisives en 40 matchs TCC cette saison.