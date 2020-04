Mercato - Le PSG pense à Lorenzo Pellegrini

En quête d'un renfort au milieu de terrain, le Paris Saint-Germain étudierait le profil du romain Lorenzo Pellegrini.

Après Leandro Paredes en janvier 2019, Idrissa Gueye était à son tour arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier afin d'apporter une solution supplémentaire à Thomas Tuchel pour composer son entrejeu. Malgré ces deux recrues, le club de la capitale souhaiterait de nouveau recruter un milieu de terrain lors du prochain mercato, mais cette fois-ci avec un profil différent. Les Parisiens veulent apporter de la taille dans le coeur du jeu et l'étude des profils a débuté. Selon Sky Italia, les yeux de Leonardo se sont arrêtés sur Lorenzo Pellegrini.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'AS Roma, le jeune milieu italien de 23 ans est un élément clef du onze romain. Malgré une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant quelques semaines, il a participé à 18 rencontres de Serie A pour un 1 but et 9 passes décisives. Son physique athlétique (1m86) et sa polyvalence au milieu de terrain en font un candidat apprécié par le directeur sportif parisien qui avait eu l'occasion de l'observer de plus près lorsqu'il officiait encore du côté de l'AC Milan.

D'après le média italien, le transfert de Lorenzo Pellegrini pourrait être une excellente opération financière. En effet, les dirigeants de la Louve sont prêts à le céder cet été si un club paye sa clause libératoire de 30 millions d'euros entre le 1er et le 30 juillet. De plus, le paiement pourrait éventuellement se faire sur deux ans, une aubaine pour le club acheteur. Marco Verratti pourrait donc accueillir un compatriote pour jouer à ses côtés la saison prochaine.