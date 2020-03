Mercato - Le PSG pourrait acheter Mauro Icardi pour le vendre dans la foulée !

Mauro Icardi restera-t-il au PSG cet été ? L'attaquant argentin, en plein doute depuis quelques semaines, pourrait rebondir à la Juve dans quelques mois.

Étincelant en première partie de saison avec le PSG, où il était en grande réussite, Mauro Icardi paie, probablement, son absence de préparation physique lors de l'été et accuse le coup. Repassé derrière Edinson Cavani dans la hiérarchie des buteurs, l'Argentin ne vit plus un rêve éveillé dans la capitale et son retour en Italie, à l'issue de son prêt, commence à être de plus en plus crédible. La semaine passée, Tuttosport expliquait, notamment, que les relations entre Thomas Tuchel et l'Argentin de 27 ans s'étaient particulièrement tendues ces dernières semaines.

Le média italien en a rajouté une couche, ce samedi, sur ce nouveau feuilleton du côté de Paris. Alors que le dossier Icardi est en Une, on apprend que la Juve est toujours très intéressée par les services de l'attaquant, tandis que Wanda Nara (femme et agent) espère un retour en Italie. La Vieille Dame, déjà citée comme prétendante l'été dernier, pourrait ainsi accueillir le joueur en faisant affaire avec... le PSG. L'idée de Tuttosport serait que le PSG lève l'option d'achat d'Icardi, fixée à 70 millions, pour négocier, dans la foulée, un transfert à la Juve.

Plusieurs joueurs pourraient notamment entrer dans la balance pour faire baisser la note totale du transfert de l'Argentin. Forcément, le nom de Mattia De Sciglio, déjà dans le viseur du PSG depuis plusieurs mercatos, est cité, comme Miralem Pjanic et Gonzalo Higuain. Le média italien rappelle, aussi, que Leonardo et Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, s'entendent bien et que cela pourrait faciliter cette opération...