Mercato - Le PSG pourrait avoir la priorité sur un jeune milieu argentin

Dans le cadre du transfert de Leandro Paredes en janvier dernier, le Paris Saint-Germain devait verser une somme de 1,3M€ à Boca Juniors, correspondant à une indemnité de formation. Le règlement devait être réalisé en deux versements mais le premier d'entre eux, d'une valeur de 519.000€, avait été détourné par piratage informatique. Ainsi, une enquête policière a été ouverte mais celle-ci est toujours en cours.

Dans le même temps, les deux formations tentent de trouver un terrain d'entente et d'après le média argentin TyC Sports, un accord aurait été trouvé. Le club français pourrait verser 500.000€ et bénéficierait en contre-partie d'une priorité d'achat sur le jeune milieu Nicolas Capaldo (21 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Boca, ce dernier représente le futur de l'Albiceleste à ce poste et nombreux sont les clubs à s'intéresser à son profil.