Mercato - Le PSG pousse fort pour Miralem Pjanic

Après Metz et Lyon, Miralem Pjanic fera-t-il son retour en Ligue 1 ? Auparavant considéré comme un grand espoir de l'Hexagone, l'international bosnien a fait un grand chemin depuis son départ de l'OL en 2011 pour l'AS Roma. Dans la capitale, le milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 30 ans, s'est parfaitement intégré aux exigences de la Serie A puisqu'il a rejoint, par la suite, la Juventus en 2016 pour 32 millions d'euros. Mais visiblement, un nouveau départ pourrait être à l'ordre du jour cet été.

Selon Sky Italia, et en particulier Gianluca Di Marzio, le PSG pousserait plus que tout autre club pour récupérer le milieu de terrain. Toutefois, les Parisiens, qui sont aussi sur la piste de Boubacar Kamara, ne devraient pas discuter avec la Juventus d'un transfert sec afin de ne pas dépenser trop d'argent. On apprend ainsi qu'un échange pourrait être négocié, avec un potentiel mouvement avec Leandro Paredes. Miralem Pjanic, de son côté, est aussi dans le viseur du FC Barcelone.