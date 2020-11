Mercato - Le PSG prend les devants pour David Alaba !

Le PSG serait le grand favori pour s'offrir David Alaba, en fin de contrat au mois de juin prochain avec le Bayern Munich.

David Alaba risque d'animer le prochain mercato estival. En effet, le défenseur autrichien de 28 ans arrive en fin de contrat au mois de juin prochain et ne semble pas être destiné à prolonger avec le Bayern Munich. Pire, la situation entre le clan Alaba et les dirigeants s'est clairement dégradée ces dernières semaines et les discussions sont très calmes, limite rompues. D'autant plus que le Bayern a annoncé, ces derniers jours, avoir retiré son offre de prolongation (4 ans de contrat), en raison de la gourmandise de l'agent d'Alaba, à savoir Pini Zahavi, et la famille du joueur.

Cette situation a donc alerté les plus grands clubs européens, d'autant plus que le profil du gaucher est très intéressant. Polyvalent, le Bavarois peut jouer en défense centrale, au poste de latéral gauche mais aussi au milieu de terrain, grâce à son énorme technique. Toutefois, les prétentions d'Alaba sont énormes. Selon Kicker, il souhaiterait une prime à la signature de 20 millions d'euros, ainsi qu'un salaire annuel de 20 millions également.

Toujours selon le média allemand, c'est pour cette raison que le Real Madrid ne semble pas être en première ligne pour s'offrir le défenseur. À l'inverse, le PSG figure de grand favori, d'autant plus qu'il n'y aura pas de montant de transfert à débourser. Reste maintenant à connaître les vraies prétentions d'Alaba, puisqu'un retournement de situation n'est pas à prévoir.